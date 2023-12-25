لاختيار 1000 مدير مدرسة.. توزيع شهادات اجتياز دورة المبادرة الرئاسية بالغربية

التقى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الإثنين، بمديري مدارس المبادرة الرئاسية الذين تسلموا أعمالهم خلال الفترة الماضية، حيث قام بمناقشتهم في سير العمل بالمدارس وضرورة اتخاذ الاستعدادات لاستقبال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

وخلال اللقاء قام وكيل الوزارة بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التي تم اجتيازها في الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة، مؤكدًا حرص تعليم الغربية على تهيئة المناخ المناسب والدعم الكامل لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة الرئاسية.

التوجيه بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المدارس والمعامل وحجرات الأنشطة

تنفيذا لتوجيهات د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبإشراف د.مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وبالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة دكتور مهندس جيهان عبد العزيز، وفي إطار خطة اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة، شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اللقاء التوعوي عن "ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبان الحكومية" والذي أقيم بمركز التنمية المهنية بالغربية.

واستهدف اللقاء التوعوي اليوم متدربي إدارات كل من قطور، وبسيون، وكفر الزيات، والسنطة وسمنود.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن اللقاء تناول عددًا من المحاور، أهمها التغيرات المناخية، أهداف التنمية المستدامة، ترشيد وكفاءة الطاقة الكهربية مصادر الطاقة الكهربية الجديدة والمتجددة، البصمة الكربونية، البصمة البيئية، والبصمة المائية، كيفية الوصول إلى كفاءة استهلاك الطاقة الكهربية، وآليات المحاسبة في فواتير الكهرباء، وترشيد الاستهلاك.