الهجان: إزالة 1757 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالقليوبية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرى أجهور الصغرى والأخميين وعزبة العيسوي بالقناطر الخيرية، بهدف وقف التعديات وتحقيق الردع العام والتأكيد على هيبة الدولة، حيث تمكنت الحملة من إزالة عدد 6 حالات أعمدة حديدية ومنازل بالطوب السويسي على الأرض الزراعية.

أكد محافظ القليوبية أن المحافظة ترصد جميع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية بشكل فوري وستتم إزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة، لتكون رسالة ردع لكل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها، وأي مظهر من مظاهر الإشغال ستتم إزالتها فورًا.

أشار المحافظ، إلى أن الحملات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر وحتى اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023 تمكنت من إزالة عدد 1757 حالة أراض زراعية بمساحة 100 فدان و14 قيراطًا و20 سهمًا وعدد مخالفات بناء 666 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82297م٢ وتم تحرير 875 محضر مخالفة مبان وزراعة للمخالفين.

وشدد المحافظ على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من الجهات المعنية لكي تتسنى إزالة كل التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

في السياق، أكد محافظ القليوبية عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.