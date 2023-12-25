الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهما كيلو فودو في القاهرة

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت جهات التحقيق بدار السلام الجزئية  حبس عاطلين ضبط بحوزتهم كيلو من مخدر الفودو بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها وإرسال تقرير واف بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما كمية من  الفودو وزنت 2 كيلوجرام، داخل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

دار السلام حبس عاطلان مخدر الفودو الاتجار

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