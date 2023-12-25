الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطلين حاولا ترويج 130 طربة حشيش في العامرية بالإسكندرية

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام، بقصد الاتجار به علي عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات 

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام ومبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطل ضبط  بـ 230 طربة حشيش غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 230 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلين حشيش بالعامرية نيابة العامرية أمن الأسكندرية

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