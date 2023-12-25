الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مالية الاحتلال": الحرب مع حماس ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار فى 2024

وزارة مالية الاحتلال
وزارة مالية الاحتلال

قالت وزارة مالية الاحتلال، اليوم، إن الحرب في غزة ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية ثلاثة أضعاف تقريبا، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير 2024.

وقال نائب المسئول عن الميزانيات في وزارة المالية "إيتي طيمكين"، في إحاطة لأعضاء الكنيست، إنه من المتوقع أن تستمر الحرب شهرين على الأقل في عام 2024، مما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى.

وأضاف "طيمكين"، أمام اللجنة المالية بالكنيست، أن ذلك سيرفع إجمالي إنفاق وزارة الدفاع بأكثر من 48 مليار شيكل، بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية.

وذكر أن إجمالي النفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليار كانت مقررة في البداية، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع توقع اتساع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال "طيمكين" إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات.

ووافق الكنيست هذا الشهر على ميزانية خاصة للحرب في العام الجاري، تبلغ نحو 30 مليار شيكل، للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتضررين من الهجمات التي شنها مسلحو حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر، وأدت إلى إشعال فتيل الحرب.

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