نشاط رياح وانخفاض فى الحرارة.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنَّ البلاد يسودها غدًا طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وأكدت هيئة الأرصاد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر

البحر المتوسط خفيف: معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)

البحر الأحمر: خفيف معتدل

انخفاض فى درجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ هناك انخفاضا في قيم درجات الحرارة على مدار الأيام المُقبلة، مُشيرة إلى حالة من عدم الاستقرار بداية من الأيام المقبلة، على كافة الأنحاء، نتيجة دخولنا في فصل الشتاء رسميًا.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية د. منار غانم خلال فترة تقلبات حالة الطقس مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، خاصة خلال الأيام المُقبلة نتيجة وجود الأتربة والرمال المصارعة.

كما أوصت قائدي المركبات بالهدوء التام على أغلب الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية مع الأتربة والرمال المثارة وخاصة في الأماكن المكشوفة، في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، إلى جانب ارتداء المواطنين الملابس الشتوية خلال فترات الليل المتأخرة الصباح الباكر.