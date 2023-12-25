الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بخطف "طفلة المعادي" والاعتداء عليها

المشدد
المشدد

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق "توك توك"، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة والاعتداء عليها في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

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حبس المتهمين في "خطف طفلتين بمدينة نصر"

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حكاية خطف طفلتين من داخل أسانسير (فيديوجراف)

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4496 لسنة 2023 جنايات البساتين، أن المتهم، خطف المجني عليها الطفلة، التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، بالتحيل، بأن نسج لها خيوط حيلة انطلت عليا، فاستدرجها إلى المكان المعد سلفًا لذلك قاصدًا من ذلك إقصاءها بمنأى عن أعين ذويها.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه اعتدى على الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات.

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