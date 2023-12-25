الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جريدة الدستور

تواصل محافظة الغربية، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يتابع عن كثب على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.

حملات على مدار الساعة في كافة المراكز والمدن والأحياء

وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

محافظة الغربية تواصل حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حملات على مدار الساعة في كافة المراكز والمدن والأحياء محافظة الغربية التعديات على الأراضي الزراعية مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية

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