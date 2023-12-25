الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ألفاريز يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ردًا على اهتمام برشلونة وريال مدريد

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز

حسم النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه بشأن مستقبله مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم جوليان ألفاريز بإمكانية الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي، في ظل اهتمام ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين بالتعاقد معه.

 

جوليان ألفاريز يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن جوليان ألفاريز حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي، واهتمام الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.

ونشر الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- "تويتر سابقًا"-، تصريحات جوليان ألفاريز، قائلًا: "في الحقيقة، أنا سعيد للغاية مع مانشستر سيتي".

 

وتابع: "لقد انضممت إلى مانشستر سيتي منذ فترة، وأشعر بسعادة كبيرة بكل ما حققناه من ألقاب في جميع البطولات وأتطلع لتحقيق المزيد".

وأضاف: "هدفنا الآن هو المنافسة ومحاولة الفوز بتلك الألقاب مجددًا في الموسم الجاري".

ويُعد جوليان ألفاريز، صاحب الـ23 عامًا، أحد الركائز الأساسية سواء مع فريق مانشستر سيتي أو مع منتخب الأرجنتين.

وكان جوليان ألفاريز قد انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2022، قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني.

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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إيفرتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، علمًا بأن لديه مباراة مؤجلة أمام برينتفورد، في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

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