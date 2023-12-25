3 أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع ظهير أيسر برشلونة أليخاندرو بالدي

أبدت 3 أندية إنجليزية اهتمامها بالتعاقد مع أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب بالدي صاحب الـ20 عامًا بقميص الفريق الأول لبرشلونة منذ تصعيده من فريق الأكاديمية في صيف عام 2022.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في تقرير، أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مهتمة بالتعاقد مع بالدي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الصحيفة، بأن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، أبلغ إدارة برشلونة بإمكانية تأمين عملية انتقال كبيرة للاعب في الصيف، مشيرة إلى أن اللاعب يرغب في البقاء مع ناديه في حالة استمرار مشاركته بشكل أساسي، والذي استعاده مؤخرًا.

وسبق أن أبلغ خورخي مينديز إدارة نادي برشلونة قبل تمديد عقد بالدي أنه سيؤمن عملية انتقاله في حالة موافقة النادي، ولكن إدارة النادي رفضت ومددت عقد اللاعب حتى 2028.

وأشارت "سبورت"، إلى أن تشيلسي هو أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع بالدي، على الرغم من معرفة مانشستر يونايتد وسيتي بوضع برشلونة المالي.

ومن المنتظر أن يدخل برشلونة في مفاوضات مع إدارة السيتي في نهاية الموسم الجاري من أجل شراء جواو كانسيلو، الذي يلعب للبلوجرانا معارًا من الستيسنز، ولكن في هذه الحالة لن يكون لدى برشلونة الكثير من الحيل للتوقيع على صفقة انتقال كانسيلو، ولا يستبعد أن يتم الدفع ببالدي في صفقة تبادل مع كانسيلو.