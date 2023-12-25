موقف إدارة برشلونة من رحيل سرجيو روبرتو وماركوس ألونسو

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة نادي برشلونة الإسباني من استمرار الثنائي ماركوس ألونسو، وسرجيو روبرتو، لاعبي الفريق.



وينتهي عقد الثنائي مع فريق برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة نادي برشلونة لن تتخذ قرارها النهائي بشأن مصير ألونسو وروبرتو حتى نهاية شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن إدارة النادي الرياضية ستتفق على القرار النهائي مع الجهاز الفني.

وأضافت "سبورت"، أن اللاعبين اتصلا بإدارة النادي لاستكشاف مستقبلهما، وإدارة النادي أبلغتهما أن القرار سيتخذ في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكنوا من العثور على فريق آخر في حال رحيلهما.

ولفتت إلى أن ماركوس ألونسو الأقرب للرحيل عن برشلونة خاصة أنه من الممكن أن يخضع لعملية جراحية لحل مشاكل ظهره، وسيواجه وقتًا عصيبًا حتى نهاية الموسم الجاري، ويملك اللاعب عروضًا للرحيل ولكنه سينتظر للصيف خاصة في ظل اهتمام أتلتيكو مدريد وبعض أندية البريميرليج.

فيما يبدو موقف سرجيو روبرتو أكثر تعقيدًا خاصة أن اللاعب يريد الاستمرار لعام آخر مع النادي ويحظى بدعم الجهاز الفني ولديه دور مهم في غرفة خلع ملابس الفريق، وكذلك قدم أداءً جيدًا في مباراة ألميريا الماضية.

سرجيو روبرتو يرغب في تمديد عقده مع برشلونة وسيكون مستعدًا لتقديم تنازلات مالية للاستمرار مع الفريق.