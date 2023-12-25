تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث الشغب بالسلام"

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمـجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة متهم في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث شغب السلام ".. المتهمين فيها بإستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم السلام ثان وإشاعة الفوضي وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.. وذلك لجلسة 27 ديسمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان

كانت قد عاقبت المحكمة 25 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 7 متهمين اخرين بالسجن 10 سنوات