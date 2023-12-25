محافظ قنا يبحث آليات تنمية وتطوير الموارد المحلية

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، آليات تنمية وتطوير الورش للاستفادة من الكوادر الفنية بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع العاملين بورش النجارة التابعة للمجالس المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.



واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال الأثاث والمنتجات الخشبية المتهالكة وإعادة تدويرها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها بما يمكن المحافظة من إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات وصيانة المرافق الخدمية، وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية، ودعم التكتلات الإنتاجية.



ومن جانبه أوضح عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتي لم تكن مستغلة، بهدف تعظيم موارد المحافظة، حيث تقوم الورش بتصنيع المنتجات الخشبية، والمستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي مثل خلايا النحل واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وكان قد تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، رافقه طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.



واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية لها، والموقف الحالي للمركبات المختلفة، مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة السيارات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لأهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.