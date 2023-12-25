الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بالشروع فى قتل شقيقته بمنطقة الخانكة

متهم
متهم

أقر المتهم بالشروع فى قتل شقيقته أمام جهات التحقيق المختصه بإرتكابه جريمة الشروع فى قتل شقيقته أمام جهات التحقيق بالخانكة  لزواجها عرفيا دون علم  أهلها.

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وأقر المتهم بأن شقيقته كانت متزوجة، وقام زوجها بتطليقها بعد اكتشافه ارتباطها بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأكد: حاولنا احتواء الموقف خوفا من الفضيحة وبعد ستة أشهر فقط هربت من منزل العائلة وتزوجت عرفيا من أحد الأشخاص لمدة 10 أيام فقط وقام بطردها، وعادت لمنزل العائلة فلم أتمالك أعصابي وقمت بالتعدى عليها بسلاح أبيض وسلمت نفسي للأجهزة الأمنية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة من مستشفي الخانكة تفيد بوصول سيدة بها بطعن بسلاح أبيض واقر شقيقها بالتعدى عليها بعد زواجها عرفيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات  

الشروع في قتل حبس زواج عرفي الخانكة علاقة عاطفية التواصل الاجتماعي

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