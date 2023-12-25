إزالة 223 إعلان مخالف في حملات بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشن حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التي قامت بها الوحدات المحلية بمراكز كفرالشيخ، والحامول، ومدن سيدي غازي، ومسير، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بديوان عام المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 223 إعلان مخالف، مشددًا بهيكلة الإعلانات الموجودة داخل نطاق المحافظة ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع الإعلانات العشوائية والمخالفة.

تراخيص الإعلانات

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة قامت بفتح باب التراخيص للإعلانات بالرسائل المبتكرة وإنهاء التراخيص لعدد 260 معاملة تراخيص إعلانات، بشكل كامل خلال النصف الآخير من ديسمبر الجاري، وعن طريق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين.

وأصدر محافظ كفرالشيخ تكليفاته لإدارة الدعاية والإعلان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار تنظيم حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها غير المرخص وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وحياة المواطنين، والمظهر الحضارى للشوارع وميادين المحافظة.

وفي سياق منفصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهابًا وإيابًا، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.