السجن 3 سنوات للمتهم بخطف واغتصاب فتاة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة برئاسة المستشار حسن دياب، بمعاقبة سيد رمضان سيد 25 سنة، عامل لاتهامه باستدراج فتاة وخطفها عن طريق القوة والتهديد، إلى إحدى الوحدات السكنية وقامَ بخداعها واغتصابها، بالسجن ثلاث سنوات، وإلزامه بالمصروفات.

السجن 3 سنوات للمتهم بخطف واغتصاب فتاة فى الفيوم

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن دياب محمد، وعضوية المستشارين ايهاب سعيد حنا وأشرف عبد الغفور محمد ووكيل نيابه أحمد عبد الناصر، وسكرتير تنفيذ ثروت حكيم.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم سيد رمضان سيد، والمقيم بدائرة قسم شرطة الشواشنة خطف المجني عليها “نادية. ع. ش” 18 سنة باستعمال القوة والتهديد، وقام باستدراجها إلى وحدة سكنيه تخضع لسيطرته المادية، باعدًا إياها عن أعين ذويها تمهيدًا للنيل من جسدها.

واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بقوة، إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وتهديدها شفاهة وكان تهديده مصحوبًا بأمر حملها على تقديم منفعه جنسية لهما حتى سخرها له إشباعًا لشهواته وما أن انفرد بها بمسكنه حتى جردها من ملابسها مداعبًا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته.