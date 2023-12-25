الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: نجاح الاعتماد المبدئى لـ8 منشآت صحية بأسوان

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح 8 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة أسوان، في اجتياز معايير الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

وأوضح بيان الهيئة، تُعد المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد لمحافظة أسوان، والتي شملت وحدات طب أسرة «جزيرة أسوان، المحمودية، أبوالريش، الشلال، كيما، البيارة» ومركزي طب أسرة «السيل، كوم امبو»، هي أول منشآت تحصل على الاعتماد المبدئي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

 

الخدمات الطبية 

وتابع بيان الهيئة: تخطى إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بالوحدات المشار إليها 83 ألف خدمة طبية، وذلك خلال النصف الثاني لعام 2023، وشملت الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين «خدمات طب الأسرة، الفحص الطبي الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الصحة الإنجابية، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتثقيف الصحي».

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واستكمل البيان، تُعد منشآت طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى إجمالي المنتفعين التي تخدمهم المنشآت الثماني الحاصلة على الاعتماد المبدئي والبالغ عددهم ما يقرب من 250 ألف نسمة.

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ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل بمنشآت الرعاية الأولية التي تم اعتمادها بشكل مبدئي، مؤكدًا أن هذه المرحلة تُعد تمهيدًا لحصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية GAHAR  المعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، وهو ما يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية، ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

 

منتفعو التأمين الصحي الشامل

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلي أن إجمالي المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حتى الآن 80 منشأة، منها 76 وحدة ومركزًا و4 مستشفيات، ومن المقرر أن يصل عددها 123 منشأة صحية، منها 112 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، إضافة إلى 11 مستشفى تقدم الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية لقاطني محافظة أسوان، مشيرًا إلى إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، الذين تخطى عددهم أكثر من 1.2 مليون مواطن، حتى الآن.

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
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