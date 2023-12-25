القصة الكاملة لـ "عصابة حمادة وتوتو" لسرقة السيدات بالأميرية

على طريقة فيلم عصابة حمادة وتوتو، قررت سيدتان من محافظة القليوبية تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات بالطريق العام والمواصلات العامة، الدستور تكشف القصة الكاملة في القضية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عقب تمكن قوات الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها.

وتبين من التحريات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم.

اعترافات المتهمين

وخلال التحقيقات كشف المتهمين أنهم بسبب الظروف المادية الصعبة قرروا سرقة النساء في الطريق العام، وتابع المتهمين «قلنا نسرق الناس في منطقة الأميرية علشان هناك محدش يعرفنا ولا نعرف حدا أصلا»، وتبين أنه أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات، قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.