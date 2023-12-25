بابا الفاتيكان يدعو للإفراج عن جميع المحتجزين فى قطاع غزة

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضح البابا فرنسيس في رسالة الميلاد الإثنين، الوضع الإنساني اليائس للفلسطينيين في غزة، داعيا لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل وحماس والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وقال البابا: “أجدّد ندائي الملحّ للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين. أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعياتها المرعبة، بسقوط للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتم معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات”.

وكان البابا فرنسيس قد جدد قبل عدة أيام دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحث على إنهاء معاناة الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلًا: "فلتنتهي هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين"، وحث على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.