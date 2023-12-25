الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أكثر من 95 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلى بمخيمات غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلن بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، فضلًا عن تدمير عدد من المنازل برفح وخان يونس إثر القصف الإسرائيلي.

وقال مراسل القناة في رسالته على الهواء مباشرة، اليوم الإثنين، إن المستوطنين أطلقوا النار على مزارعين فلسطينيين في نابلس، بالإضافة إلى وجود أكثر من 95 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي بمخيمات وسط غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

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