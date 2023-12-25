الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيارة ميدانية لطلاب علوم الملاحة ببني سويف لمعهد البحوث الفلكية ومرصد القطامية

الزيارة
الزيارة

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء زيارة ميدانية تعليمية إلى معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان ومرصد القطامية الفلكي، حيث تمت الزيارة تحت إشراف الدكتور  أسامه شلبية عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة للمرصد شملت  إلقاء محاضرة تعريفية حول تاريخ مرصد حلوان وتطور المعهد وأبرز الأنشطة العلمية المتخصصة التي يقوم بها، بالإضافة إلى تفقد مبنى الزلازل حيث أُلقيت مجموعة من المحاضرات المميزة خلال الجولة تشرح تطبيقات المجال المغناطيسي الأرضي واستخدامه في قياسات الأرض،و كيفية التنبؤ بالزلازل، حيث أُقيمت محطات ومبانٍ موزعة على محافظات مصر لقياس التزحزح باستخدام GPS.، كما تضمنت الزيارة الذهاب إلي مرصد القطامية الفلكي والتعرف على الخدمات المقدمة، منها التعرف على  تلسكوب مرصد القطامية من خلال محاضرة حول  استخدام التلسكوب ومميزاته.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، خالص الشكر والتقدير لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب الكلية من أجل ضمان بناء كوادر بشرية علي أعلي مستوي في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مديري الكليات الجدد ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة،  وذلك بعد اعتماد حركة مديري الكليات على مستوى الجامعة حيث تم فيها تعيين مديرين ونواب مديرين جدد ونقل عدد من المديرين إلى أماكن أخرى، وذلك بحضور  محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.

واستهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وللشعب المصري بمناسبة العام الجديد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار، مقدمًا الشكر والتقدير للمديرين السابقين على ما قدموه من جهود وإنجازات ملموسة خلال فترة عملهم، كما وجه التهنئة للمديرين الجدد ومساعديهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

بني سويف جامعة بني سويف كلية علوم الملاحة الطلاب مرصد حلوان

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