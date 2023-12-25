باحث: مصر دورها ممتد منذ بداية قضية فلسطين وحتى الآن

قال مصطفى عبداللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر دورها ممتد منذ بداية قضية فلسطين وحتى الآن، وهو دور أصيل لحل الأزمة وإقامة الدولة الفلسطينية بناءً على مرجعيات الشرعية الدولية.

مصر سارت فى العديد من المسارات المتوازية لمحاولة حلحلة الأزمة

وأضاف مصطفى عبداللاه، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية سارت في العديد من المسارات المتوازية لمحاولة حلحلة الأزمة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني المكلوم، ومحاولة تهدئة الوضع العنيف الذي تساعده عملية التعنت من الجانب الإسرائيلي، وخلال الأيام الأخيرة كانت مصر من الدول الدافعة لمحاولة الوصول إلى تهدئة في قطاع غزة.

دور مصر التاريخى فى الحفاظ على الحق الفلسطينى

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر تحاول أن تبني على هذا القرار بإسراع فتح ممرات إنسانية حتى لا يتمّ تأخير دخول المساعدات بحجج واهية جدا من جانب الطرف الإسرائيلي، ومن أجل إغاثة أهالينا في قطاع غزة.