كاتب صحفي: مصر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

قال محمد الجالي كاتب صحفي، إن العالم كله يشهد الآن أن الكيان الصهيوني يقود حرباً على الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين، وأننا لسنا أمام حرب بين جيشين. ومع ذلك، لم تحقق إسرائيل أي تقدم، والشارع الإسرائيلي يشهد احتقانًا أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في ظل المشاهد التي تعرضها الفصائل الفلسطينية من استهداف جنود جيش الاحتلال. وهذا يؤكد على فشل مخابراتية وعسكرية فادح.

وأضاف الجالي خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الحالية في غزة أظهرت عدة معايير، منها أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم ضمانات وحماية لإسرائيل، وأنها قادرة على وقف هذه الحرب. كما أشار إلى أن أمريكا تحتاز للكيان الصهيوني الغاشم. ولم يعد هناك ما يخفى على أحد من جرائم إسرائيل في غزة. وأن إسرائيل لم تحقق أي نصر في قطاع غزة، وأن المجتمع الدولي يجب أن يوقف هذه الحرب فورًا، وأن إسرائيل تتكبد خسائر فادحة. وأشار إلى أن الدولة المصرية حذرت مرارًا وتكرارًا من تداعيات هذه الحرب.

الأزمة الحالية في غزة أوضحت عدة معايير منها أن الولايات المتحدة الأمريكية الضمانة والحماية لإسرائيل

وتابع الكاتب الصحفي أن موقف الدولة المصرية مشرف جدا وهى أكثر ما قدمت في هذه الأزمة ومصر تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية وقدمت مساعدات كبيرة إلى سكان قطاع غزة ودعم إيصال المساعدات عبر معبر رفح فضلا عن الجهود الدبلوماسية والقيادة السياسية من أجل إنهاء هذه الحرب وتخفيف المعاناة على الأشقاء الفلسطينيين.