الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل استولى على 1.4 مليون جنيه بدعوى توظيفها في تجارة السجائر بسوهاج

ضبط عامل
ضبط عامل

تمكنت مباحث الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد من ضبط عامل بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون و400 ألف جنيه من 3 أشخاص، بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة «السجائر» مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده معهم ولم يرد لهم أصل المبالغ المالية.

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وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة طهطا، بورود محضر من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغا من محسن. ع «57 سنة- صاحب مصنع خاص» و2 آخرين، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحمد. م «37 سنة- عامل» ومقيم بدائرة قسم طهطا، لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها مليون و400 ألف جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولي عليها دون رد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة مدينة طهطا بإشراف العميد رأفت رشوان، رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد قسم شرطة مدينة طهطا مساعد وزير الداخلية النيابة العامة

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