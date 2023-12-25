رئيس جامعة أسوان يصدر تعيينات جديدة بالمستشفيات

​​​​​​أصدر الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، قرارًا بتكليف الدكتور رمضان غالب رئيس قسم القلب مديرا لمستشفى الأمراض الباطنة المتخصصة الجديد خلفا لدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، وتكليف الدكتور محمد ربيع المدرس بقسم الجراحة العامة، مديرا لمستشفى الجراحة خلفا للدكتور عصام أبو المجد.

الارتقاء بالمنظومة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان

ومن جانبه قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إنه يتم العمل على ضخ دماء جديدة في إدارة مستشفيات جامعة أسوان من أجل الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية بمحافظة أسوان لخدمة مرضى جنوب الصعيد.



ووجه الدكتور الدهشوري شكره وتقديره لدكتور عصام أبو المجد على تحمله المسؤلية في الفترة السابقة وعلى ما قدم من جهود بمستشفى الجراحة لخدمة المرضى.