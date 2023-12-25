وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام العملية التعليمية بالمدارس

تفقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.



واطمأن "وكيل الوزارة" على حسن سير العملية التعليمية، حيث قام بمتابعة عدد من الفصول، وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، مشيدًا بانتظام القاعات والأنشطة المنفذة داخل القاعات، فضلا عن ترتيبها وتنظيمها، وحسن استقبال الأطفال بها.





وتبادل وكيل الوزارة، الحديث مع الطلاب حول أهمية التعليم وضرورة التسلح به كأداة لمستقبل أفضل ومواجهة تحديات الحياة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية المختلفة وأشاد بجهد المعلمين متمنيًا لهم دوام التوفيق.



صرح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة التصفيات النهائية للمسابقة الثانية للمهارات الوطنية العالمية work Skills Egypt والتي شارك فيها ألف وخمسمائة وخمسة عشر طالبا من مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية للعام الدراسي الحالى.





وأكد عبد الرؤوف، أن الطالبة إيمان سمير شهيب بالصف الخامس بالمدرسة الفندقية والخدمات السياحية برأس البر حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى تخصص التعليم الفندقي "الطبخ" فى المسابقة الوطنية للمهارات.