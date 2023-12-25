حامد فارس: القاهرة لعبت دورًا تاريخيًا فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن القاهرة لعبت دورًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية، خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر.

ثوابت مصر لحل القضية الفلسطينية

وأضاف فارس، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن أول كلمة للرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد توليه رئاسة البلاد بثلاثة أشهر فقط، كانت تخص القضية الفلسطينية، حيث أكد على ثوابت مصر لحل القضية الفلسطينية فيما يخص تنفيذ مبدأ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن قطاع غزة والقضية الفلسطينية ككل تعرضت إلى هزات عنيفة كانت الدولة المصرية هي السند والداعم بشكل كبير على مر هذه الأزمات، وبالأخص في العام في عام 2018 و2021.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر نجحت في إعادة إعمار غزة، ولكن هذه المرة وهذا الاعتداء هو الأشد خطورة على القضية، التي تمر بمنحنى خطير، إلا أن مصر منذ اللحظة الأولى وهي السند والداعم.