الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تختتم برامج تدريبية على مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بالسويس

برامج تدريبية
برامج تدريبية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس، البرامج التدريبية المجانية على تعليم مهارات اللغة الانجليزية ومهارات الحاسب الآلي وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 38 متدرب ومتدربة.

مراكز التدريب المهني الثابتة 

يأتى ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب عدد 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس، والتى يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق بالبرامج التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية. 

 وذلك لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة فى ضوء خطة التدريب المهني للعام 2023 – 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

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تدريب الشباب على المهن المستحدثة 

وأوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس في تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030.

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دورة تدريبية مجانية 

 وأضاف مدير المديرية أنه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين، مضيفًا أنه يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها.

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