كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟ (فيديو)

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟.

تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي