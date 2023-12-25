الإثنين 25 ديسمبر 2023
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كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟ (فيديو)

جريدة الدستور

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟.

تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي

  • تضرر 39% من الأراضي الزراعية في محافظة شمال غزة بسبب القصف.
  • تشير البيانات، إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع كاملًا.
  • تضرر 27% في محافظة غزة وسط القطاع.
  • بيانات التعداد الزراعي 2021 أشارت إلى أن 32% من المساحة المزروعة في القطاع هي في خان يونس، بينما 29% في محافظة شمال غزة.
  • المساحات المزروعة بالخضروات هي الأكثر تضررًا، حيث تشكل 53% من المساحة المزروعة في القطاع.
  • يمكن القول إن حوالي 21% من المساحات المزروعة بالخضروات قد تعرضت للضرر المباشر.
  • الأضرار أصابت 19% من البساتين و18% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية.
  • القمح أكثر المحاصيل عرضة للضرر، حيث يشكل 69% من إجمالي المساحات المزروعة في خان يونس، و52% في شمال غزة.
  • الأضرار أصابت أشجار الزيتون في محافظة خان يونس وشمال غزة.
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