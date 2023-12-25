كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟ (فيديو)
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول كيف تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟.
تأثر قطاع الزراعة بالعدوان الإسرائيلي
- تضرر 39% من الأراضي الزراعية في محافظة شمال غزة بسبب القصف.
- تشير البيانات، إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع كاملًا.
- تضرر 27% في محافظة غزة وسط القطاع.
- بيانات التعداد الزراعي 2021 أشارت إلى أن 32% من المساحة المزروعة في القطاع هي في خان يونس، بينما 29% في محافظة شمال غزة.
- المساحات المزروعة بالخضروات هي الأكثر تضررًا، حيث تشكل 53% من المساحة المزروعة في القطاع.
- يمكن القول إن حوالي 21% من المساحات المزروعة بالخضروات قد تعرضت للضرر المباشر.
- الأضرار أصابت 19% من البساتين و18% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية.
- القمح أكثر المحاصيل عرضة للضرر، حيث يشكل 69% من إجمالي المساحات المزروعة في خان يونس، و52% في شمال غزة.
- الأضرار أصابت أشجار الزيتون في محافظة خان يونس وشمال غزة.