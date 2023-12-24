الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اشتية: معركة 7 أكتوبر هى الأعنف فى تاريخ الصراع الفلسطينى (فيديو)

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنه قيل بالأمس أن  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي قد يكون هو الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونحن نعلم أنه في عام 1967 قُتل لإسرائيل 747 شخصًا، ولكن في هذه الأحداث وصلنا إلى أكثر من 1300 شخص إسرائيلي.

أضاف أشتية، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمم المتحدة أكدت تدمير 261 ألف منزل بشكل كلي وجزئي، كما تم تهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها، كما تم قطع الكهرباء والمياه بيد وزير الطاقة الإسرائيلي.

وأوضح أشتية أن الشعب الفلسطيني يتعرض الآن لحرب تجويع وتعطيش في قطاع غزة.

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