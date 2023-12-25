طبيب يفجر مفاجأة: "الذكور" الأكثر عرضة لأمراض القلب من "الإناث"

قال الدكتور مجدي الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية، إن الذكور أكثر عرضة لأمراض القلب من الإناث، وذلك نتيجة أن هرمون الاستروجين لدى النساء يحميهم من الإصابة بجلطات القلب ولكن بعد فترة من العمر تتساوى نسبة الإصابة بين الرجال والنساء.

أعراض الأمراض القلبية

وقال الغمراوي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن هناك أعراض مصاحبة للأزمات القلبية ومنها العرق الغزير، والغثيان، وألم في المعدة، والشعور بالإرهاق، وضيق في التنفس، منوها بأن أعراض الأزمة القلبية لدى النساء مختلفة ويكون فيها ألم بالرقبة.

ونصح استشاري القلب والأوعية الدموية، بضرورة التوجه لأقرب طبيب عند الشعور بأي أعراض غريبة لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن الكشف الدوري يساهم في اكتشاف أي أمراض مبكرا.