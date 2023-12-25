الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل "زراعة بني سويف": زراعة 90 ألف فدان قمحا في المحافظة

قمح
قمح

أكد المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف، أن المحافظة بصدد تجاوز معدلات الإنتاجية والمساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال هذا الموسم، والتي وصلت حاليًا إلى 90 ألف فدان من 125 ألفًا مخططة للمحافظة.

موسم زراعة محصول القمح يمتد من منتصف شهر نوفمبر وحتى نهاية يناير

وأضاف وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف، أن موسم زراعة محصول القمح يمتد من منتصف شهر نوفمبر وحتى نهاية يناير في محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، بسبب الزراعات البينية التي تستحوذ على اهتمام قطاع عريض من مزارعي هذه المناطق، ومنها البرسيم ومحاصيل الخضروات، بهدف مضاعفة القيمة المضافة ومعدلات الربحية الاقتصادية المتوقعة. 

 توفير التقاوي المعتمدة وتغطية احتياجات المزارعين منها بنسبة 100%


وأوضح "جنجن" أن وزارة الزراعة بذلت جهودا كبيرة فيما يخص ملف توفير التقاوي المعتمدة، وتغطية احتياجات المزارعين منها بنسبة 100% وأن هناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة التابعة للوزارة بمحافظات الجمهورية، لتحقيق أفضل معدلات الإنتاجية المتوقعة من موسم الزراعات الشتوية، وبخاصة الاستراتيجية منها مثل محصول القمح.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بني سويف بالجهود المبذولة من قِبل القائمين على مبادرة "ازرع" والحملات التوعوية للارتقاء بمستوى وكفاءة المزارعين، موضحًا أنها ستؤتي ثمارها وتسهم في مضاعفة إجمالي المساحات المنزرعة بالغلة لهذا الموسم، لتتجاوز الحدود المتوقعة لها.

المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى محافظة بني سويف معدلات الإنتاجية شهر نوفمبر

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