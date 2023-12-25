طارق رسلان: الثروة السمكية دخل قومى كبير ومصدر للعملة الصعبة

قدّم النائب طارق رسلان، نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، التهنئة لفخامة الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، خلال الجلسة العامة اليوم، مؤكدا أن مصر عبرت منذ أيام عبورا جديدا، وجسّد المصريون ملحمة تاريخية في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية.

وتابع: أنتهز الفرصة لأهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المصريين انتصروا في معركة الوعي، وقد وضح ذلك جليا في اصطفافهم أمام لجان الاقتراع، وقالوا نعم للاستقرار، نعم للتنمية، نعم للبناء، وجددنا العهد لزعيم وطنى شجاع.

وأضاف "رسلان": إن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية، التي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعتبر مصر هي الأولى عربيًا وفى شمال إفريقيا في توفير الأسماك، والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي.

ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، التي ستعود إيجابًا على الإنتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخلا قوميا كبيرا ومصدرا للعملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

تواجه هذه الصناعة تحديات كبيرة أولها:

1- ارتفاع أسعار الأعلاف.

2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.

3- سوء جودة المياه، مع سوء التغيرات المناخية.

4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.

5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية.

ونطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك.. بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين.

وشدد "رسلان" على ضرورة إيجاد آلية أو كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعة ودعمهم بالتدريب الكافي، وتوفير سبل تمويل ميسرة.