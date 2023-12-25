تحرير 570 مخالفة خوذة ورفع 46 سيارة متروكة من الشوارع خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة خلال الـ24 ساعة، حيث ضبطت مخالفات لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة ورفع السيارات المتروكة، وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

مخالفات عدم ارتداء خوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 570 مخالفة لقائدى الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأثنين أنه تم شن 1583 حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدى الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى. وشددت على قائدى الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

وتمكنت شرطة المرور من رفع 46 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأثنين، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمنى على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة

سحب رخص بسبب الملصق الإلكترونى

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1712 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.