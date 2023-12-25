الشعب الجمهورى لـ"الدستور": الانتخابات الرئاسية كانت فرصة قوية للأحزاب لتعزيز وجودها على الأرض

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن المشهد العام يشير بشكل أكيد إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز المجال السياسي، من خلال دعم الأحزاب وإتاحة تواجدها في الشارع وتقديم الدعم الممكن لها.

وأوضح عاشور، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن تجربة الحوار الوطني كانت خير مثال على دعم الدولة المصرية للأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها بإتاحة المشاركة والاستماع إلى رؤيتها في كل محاور الحوار الوطني وخاصة المحور السياسي، بالإضافة إلى التحاور مع كل الأحزاب في القضايا الجدلية.

ونوه: الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت فرصة قوية للأحزاب، لتعزيز تواجدها على الأرض وبين المواطنين، ومنها أحزاب الشعب الجمهوري والوفد والمصري الديمقراطي، الذين قدموا مرشحين في الانتخابات، ونظموا حملات ومؤتمرات جماهيرية، كما أن باقي الأحزاب استغلت الانتخابات في تعزيز تواجدها.

وأضاف: يجب أن تبني كل الأحزاب على تجربة الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية بهدف استعادة مكانة ودور الأحزاب في الشارع وبناء قواعد شعبية، وهو ما يساعد في ثراء الحياة السياسية، خاصة مع جهود الدولة في هذا الملف، والتي يجب أن تقترن بمجهود للأحزاب ذاتها.