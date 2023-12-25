الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتائج مسابقة أفضل الأبحاث والأفكار والاختراعات والابتكارات  العلمية على مستوى كليات جامعة حلوان

جريدة الدستور

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب  نتيجة مسابقة أفضل CD لأفضل الأبحاث والافكار والاختراعات والابتكارات العلمية على مستوى كليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها ودورها في بناء شخصية الطالب الجامعي، وهدفت المسابقة إلى  تعليم الطلاب مهارات العرض التقديمي لإفكارهم وابتكاراتهم العلمية باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وهي  (FLASH MULTI MEDIA - PowerPoint -  VIDEO)، قد شارك ٣٩ طالب وطالبة.

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وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي: فوز الطالب زياد همام زين العابدين بكلية الفنون التطبيقية على المركز الأول، وحصول الطالب يوسف الأمجد رأفت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني، بينما حصلت  الطالبة مريم يحي محمود  بكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث 

أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ومدحت علام مدير الإدارة.

وكان قد نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن إقامة هذه المسابقات توضح  مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تسهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل، وتعمل على زيادة روح  العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

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وجاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي: حصول الطالب (أحمد رجب أحمد)، كلية الخدمة الاجتماعية، على  المركز الأول، والطالب (بوفلى نادي)، كلية التجارة، على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي)، كلية العلوم، على  المركز الثالث.

 

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