الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد ميلاد المسيح

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة احتفال بطريركية الروم الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة البطريرك ثيوثوروس الثانى بابا وبطريرك الأسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد، مشيدًا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة.

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

شهد الاحتفال اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيس حى وسط القاهرة.

وكان شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة  احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الأسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا الله أن يجعله عيدًا سعيدًا على جميع الأخوة المسيحيين والمصريين جميعًا. 

وأشاد محافظ القاهرة بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة، والتى تظهر فى ترابطهم على قلب رجل واحد فى اليسر وعند الشدائد وتوجه رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان.

شهد الاحتفال اللواء حسام لبيب رئيس حى مصر الجديدة. 

محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
محافظ القاهرة خلال زيارته
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