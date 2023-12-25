الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بمزرعة دواجن فى الغربية

حريق بمزرعة دواجن
حريق بمزرعة دواجن

تمكنت قوات  الحماية المدنية  فى مدينة زفتى بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية نهطاى التابعة للمركز، ما أسفر عن نفوق عشرات الدواجن، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

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نفوق 500 ديك رومى فى حريق مزرعة دواجن بالغربية

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية نهطاى، بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بالقرية، مما أسفر عن نفوق عشرات الدواجن، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح.

 

تحرر محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق وملابساته وتقدير الخسائر والتلفيات.

محافظة الغربية مزرعة دواجن اصابات بشرية شرطة النجدة عشرات الدواجن

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نفوق 500 ديك رومى فى حريق مزرعة دواجن بالغربية

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