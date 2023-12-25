الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نفوق 500 ديك رومى فى حريق مزرعة دواجن بالغربية

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن

أدى الحريق الهائل الذي شب بقرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية بإحدى المزارع إلى نفوق 500 ديك رومي من الدواجن بالمزرعة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.


البداية عندما تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بإحدى مزارع قرية نهطاي بزفتي.

 

الدفع بـ3 سيارات إطفاء

وعلى الفور، انتقل المحاسب "إبراهيم فايد"، رئيس مركز ومدينة زفتى، وقوة أمنية وقوات من الحماية المدنية للوقوف على أسباب الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة المحيطة بمحل البلاغ، وتبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن مقامة على مساحة ألف متر.

وتبين من المعاينة الأولية لمديرية أمن الغربية أن الحريق بسبب أدوات التدفئة، وتسبب في نفوق 500 ديك رومي عمر أسبوع، فيما لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات، حيث نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المزرعة المقامة على مساحة 1000 متر 
انتداب الأدلة الجنائية

وحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية؛ للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات

يذكر أن محافظة الغربية شهدت موجة من الطقس السيئ خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى قيام أصحاب المزارع بتدفئة تلك المزارع.

الحريق نهطاي محافظة الغربية ديك رومي الدواجن بالمزرعة الحماية المدنية الطقس السيء أصحاب المزارع

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