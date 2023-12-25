سارة الشلقانى: الرئيس السيسى شغله الشاغل هو المواطن.. وتوفير سبل معيشة تليق به

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور، إنه منذ اللحظة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تولي رئاسة الجمهورية كان شغله الشاغل هو المواطن من توفير حياة كريمة صحيًا واجتماعيًا، وتوفير سبل معيشة تليق بالمواطن في ظل التحديات التي تواجهها الأسر، والدول تحديدًا.

وأضافت الشلقاني، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن كل الاجتماعات التي تتم من قبل الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء الموجودين بالحكومة تولي اهتمامًا لطمأنة المواطنين من المستقبل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، والدول الأخرى.

الدولة تسعى لتوفير كل السبل الممكنة للمواطنين

وأكدت "الشلقاني" أن الدولة المصرية تسعى لتوفير كل السبل الممكنة للمواطنين، خاصة أننا نستقبل عامًا جديدًا وتحديات جديدة، فالجميع يرى التحديات الموجودة على الحدود، وعلى المستوى العالمي والمستوى المالي، والنظام الاقتصادي العالمي.