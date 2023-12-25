سارة الشلقانى لـ"dmc": "الصحة" قدمت مبادرات هامة جدًا للأم والجنين (فيديو)

قالت سارة الشلقاني، مدير تحرير جريدة الدستور، إن وزارة الصحة قدمت مبادرة هامة جدًا هي "الألف يوم الذهبية" حول أول 1000 يوم في حياة الطفل حديثي الولادة، وهي الفترة التي يبدأ فيها ظهور بعض الأمراض الوراثية والقصور أثناء الولادة والحمل.

وأضافت الشلقاني، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن هناك عددًا من المبادرات الأخرى منها "الكشف عن أورام الثدي"، حيث بدأت الدولة تسعى للكشف المبكر عن أورام الثدي بشكل مجاني، فضلًا عن مبادرة "صحة الأم والجنين"، مضيفة أن جميع المبادرات ممتدة وغير مرتبطة بوقت محدد.

جهود وزارة الإسكان

وتحدثت الشلقاني عن جهود وزارة الإسكان، قائلة: إن الوزارة تستكمل تطوير المدن وبناء مدن جديدة، لجعلها مدنًا متكاملة من مرافق وخدمات وكل ما يحتاجه المواطن المصري، وهي خطوة مهمة جدًا لتقليل الكثافة السكانية عن محافظات بعينها مثل القاهرة والجيزة.