الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحداد: لقاحات كورونا المصنعة بمصر ساهمت فى القضاء على ظهور متحورات قوية

الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد،

أشاد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بمنظومة اللقاحات التي قامت بها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنها ساهمت بنسبة كبيرة للغاية في القضاء على ظهور متحورات قوية.

فيروس كورونا الآن يتحور بصورة أقل وأضعف

وقال «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن أهمية اللقاحات في منع المضاعفات وليس الإصابة، مشيدًا بمنظومة اللقاحات التي قامت بها مصر بالنسبة لكورونا، إذ إنها ساهمت بنسبة كبيرة للغاية في القضاء على ظهور متحورات قوية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة أن فيروس كورونا الآن يتحور بصورة أقل وأضعف، على الرغم من سرعة انتشاره، مشيرًا إلى أنّ فيروس كورونا لن ينتهي مثل الإنفلونزا التي تتحور كل عام، وبالتالي يكون لها لقاح موسمي يختلف عن الذي سبقه.

وشدد استشاري الحساسية والمناعة على أنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة توخي الحذر عند الإصابة بأي من الفيروسات سالفة الذكر، موضحًا أنه لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد jn1، إذ إنه لا يوجد دخول مفاجئ للغرف الرعاية أو زيادة في نسب الوفيات العالمية على الرغم من كونه سريع الانتشار.

 

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