حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه في الجيزة 4 أيام

قررت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الاثنين، حبس متهم بـ غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه في الجيزة

وتبين من التحقيقات، أنه عقب اتخاذ الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 ملايين جنيه).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.