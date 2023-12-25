الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمتابعة صرف الأسمدة بالكارت الذكي.. مدير التعاون الزراعي يتفقد الجمعيات الزراعية بالخارجة

تفقد الجمعيات التعاونية
تفقد الجمعيات التعاونية لمتابعة صرف الاسمدة

تفقد محمد فهيم مدير عام شئون التعاون الزراعى، اليوم، مجموعة من الجمعيات التعاونية الزراعية بمركز الخارجة لمتابعة صرف الأسمدة الزراعية بالكارت الذكي، وإزالة أي معوقات وإزالة أي عقبات قد تواجه المزارعين أثناء الاستلام، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد محمود صالح مدير ادارة تعاون الخارجة، المهندس احمد ابو الحسن حصين رئيس قسم المتابعة المالية، المهندس محى الدين ملك رئيس قسم الأسمدة.

حيث تم المرور على جمعية صنعاء، جمعية الجزائر، جمعية عارف، جمعية الخرطوم، وجمعية بولاق، جمعية الخارجة انتاج، وذلك لمتابعة صرف الاسمدة بكارت الفلاح وتوفير الاسمدة بالجمعيات وتوزيعها على السادة المزارعين ومدى تنفيذ برنامج الأسمدة على مستوى المحافظة.

 تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

كما التقى مدير التعاون الزراعي بمديري الجمعيات وأمناء المخازن وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين،واستمع إلى المزارعين الموجودين بالجمعيات واطمئن الى سير حركة صرف الأسمدة بكارت الفلاح الذكي، لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وضمان الاستفادة الكاملة للمزارعين.

مجلس الوزراء يعتمد بناء حظائر خارج الاحوزة العمرانية 

كما صرح المهندس احمد عبد الحافظ مدير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، بأنه تمت الموافقة على بناء شون وحظائر للحيوانات للمتقدمين بطلبات لمديرية الزراعة من أعمال اللجنة رقم 82 بعد أخذ الموافقات من وزير الزراعة واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بالبناء على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية طبقا للقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016 وتم إرسال الموافقات إلى الوحدات المحلية بالمراكز .
 وتهيب مديرية الزراعة بالمواطنين الحاصلين على موافقات وزارة الزراعة بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لاستكمال إجراءات التراخيص حيث ان الموافقة مدتها عام واحد، وفى حالة التقدم لاستكمال التراخيص بعد انتهاء المدة تعتبر الموافقة لاغيه ويجوز تجديدها لعام اخر مرة واحدة فقط طبقا للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

التعاون الزراعي الجمعيات التعاونية الزراعية لمتابعة صرف الاسمدة بالكارت الذكي وإزالة أي عقبات قد تواجة المزارعين اطمن الى سير حركة صرف الاسمدة وصول الأسمدة لمستحقيها

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