الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مفاجأة جديدة.. ضابط في جيش الاحتلال عارض إقامة حفل نوفا خوفا من حماس

غزة
غزة

تفاصيل وكواليس تتكشف يوما بعد يوم من بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث أثار ضابط كبير في جيش الاحتلال  الإسرائيلي، مخاوف ومعارضة كبيرة لاقامةمهرجان نوفا الموسيقي بالقرب من قطاع غزة، ولكن طُلب منه السماح بإقامته، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس اليومية.

تفاصيل حفل نوفا

ووفقا لصحيفة هآرتس، فإن ضابط العمليات في فرقة غزة، المقدم “ فوجل”، كان غير سعيد بعقد الحدث بالقرب من القطاع، وقد أيد ضباط آخرون مخاوفه.

وذكرت الصحيفة أن مخاوف الضباط على ما يبدو لم تنبع من المخاوف من توغل عناصر المقاومة، بل من التهديد بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة.

وكانت هناك تقارير متعددة تفيد بتجاهل التحذيرات بشأن هجوم محتمل قبل 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف المقاتلين من حماس الحدود، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأس  حوالي 240 إلى غزة.

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وتقول الصحيفة إنه على الرغم من اعتراضاته، طُلب من فوغل الموافقة على مهرجان نوفا، ويقول التقرير إن هناك مخاوف من حدوث صعوبات قانونية إذا لم تتم الموافقة على المهرجان.

وجاء في التقرير أن المجلس الإقليمي أشكول عارض أيضا الحفل، معتقدا أنه سيكون مصدر إزعاج عام.

ردًا على التقرير، قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس": "سيجري الجيش الإسرائيلي تحقيقا مفصلا ومتعمقا في الأمر عندما يسمح الوضع العملياتي بذلك، وسيعلن نتائجه على الملأ".

كيف تستخدم إسرائيل الكلاب فى عدوانها على غزة؟

هذا وتنتهك إسرائيل حقوق الإنسان بهجماتها الانتقامية في حرب غزة وتنتهك القانون الدولي ولكنها باتت تنتهك الآن حقوق الإنسان وفقا لما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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الحرب في غزة 

وقالت الصحيفة إن جيش الاحتلال إسرائيل  يستعين بالكلاب المدربة في حربه في غزة، بل ان الكلاب أول من تدخل المناطق المستهدفة أو الأنفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه أرسل مؤخرًا كلبًا مزودًا بكاميرا فيديو إلى مجمع مبان بغزة لاستطلاع المنطقة، قبل أن يقتل في إطلاق نار، بعد أن سجلت الكاميرا التي يحملها معركة مع حماس.

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