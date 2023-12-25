الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول مواعيد القطارات الـVIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد القطارات اليوم في سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء

في التقرير التالي، ننشر مواعيد القطارات اليوم 2023 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

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جدول مواعيد قطارات السكة الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

قطار رقم 978 خط "القااهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م
 

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السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 ص

قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00  م
محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر  الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

مواعيد القطارات اليوم من أسوان للقاهرة

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص
 

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مواعيد قطارات "تالجو" القاهرة - الإسكندرية


قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط  الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص
 

مواعيد قطارات سكك حديد مصر المحافظات الإسكندرية - خط القااهرة مواعيد القطارات

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