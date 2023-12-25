"إسكان الشيوخ" تناقش مقترح تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية اليوم

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين اجتماعًا عقب الجلسة العامة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم بشأن سرعة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة المقدم بشأن تغيير المسار المقترح لمشروع القطار السريع بكردون مدينة قنا غرب الجديدة.

مناقشة طلبي بشأن الثروة السمكية والصيد في البحار

و يواصل اليوم الاثنين، مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر والذى تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

وأشارت النائبة فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت أن مصر تستهلك حوالى 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.

طلب لاستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية

كما يناقش المجلس طلب المناقشة الثانى المقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد الجائر.

وأشار النائب فى طلبه إلى أن الثروة السمكية تعتبر الثروة السمكية من الموارد الحيوية الهامة فى مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالى 3000 کیلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر .

كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعانى من نقص فى الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وقال النائب على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.