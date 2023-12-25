تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول تحطم سيارة انهارت عليها أجزاء من عقار بسبب الطقس السيئ والأمطار دون حدوث أي إصابات، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ علي ملف العقار لفحصه.





بلاغ بسقوط أجزاء من عقار



وتلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار في شارع جالس المتفرع من شارع كلية الطب، بدائرة قسم الشرطة، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.





تحطم سيارة

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه، مكون من 4 طوابق وانهارات شرفة الطابق الرابع في الشارع بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة، مما تسبب فى تحطم سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار سقوط أجزاء من عقار بناء قديم بشارع سيدي خضر العطعان، وذلك بسبب الطقس السيئ وهطول الأمطار علي المحافظة دون إصابات بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على ملف العقار لفحصة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بسقوط أجزاء من عقار

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندريه، إخطار من تلقت مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 سيدي خضر الطعان، وانتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة على الفور إلى موقع العقار بنطاق الحي.

العقار صادر له قرار هدم الجزئي

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصادر له قرار رقم 44 لسنة 2022 بالهدم الجزئي للطابق الرابع وترميم من الأرضي حتى الدور الثالث، وسقوط جزء من شرفة الطابق الرابع دون إصابات بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كما شهد طريق الكورنيش بمنطقة سيدى بشر، انهيار شرفة عقار قديم بسبب هطول الأمطار تلغزيرة فيما وضع التجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه أول الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة من التخطار.

وفى منطقة محطة الرمل تسببت الرياح الشديدة والأمطار في سقوط شجرة بشارع الغرفة التجارية دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.