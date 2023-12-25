خبير عسكرى: إسرائيل قد تستخدم قنابل نووية تكتيكية بغزة إذا فشلت بتحقيق أهدافها

قال ماجد القيسي، الخبير العسكري، إن الحرب في غزة تسببت في تهجير مليون و900 ألف مواطن داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال وجه أمس تحذيرًا بإخلاء 8 مناطق للجنوب وهذا موقف خطير جدًا وسيشكل تهديدًا للأمن القومي المصري.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل عندما طلبت من السكان المغادرة وتوفير طرق آمنة لهم لم تفي بوعدها وقامت بقصفهم، مشيرًا إلى أن الموقف الفلسطيني يجب أن يكون قراره موحد ما بين حماس وباقي الفصائل وهذا ضروري لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.

إسرائيل تمتلك 78 رأسًا نوويًا

وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك 78 رأسًا نوويًا، منذ عقود ويتغاضى عنها المجتمع الدولي وبإمكانها أن تستخدمها ضد خصومها في داخل إسرائيل مثل القنابل النووية التكتيكية والتي استخدمت في العراق وباكستان وأماكن أخرى، موضحًا أنه يمكن استخدامها في غزة إذا فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها لأن ما يقوم به جيش الاحتلال من قصف عشوائي لم ينجز شيئًا سوى الإبادة.