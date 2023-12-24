فتوح يوقّع للزمالك ويعود لمتابعة حساب الملكى على إنستجرام

بعد أن وقع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل رسمي على عقود تجديد عقده لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم، عاد إلي متابعة صفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعدما توصل لاتفاق مع الأبيض لتجديد عقده لمدة 3 مواسم.

وألغى فتوح متابعة صفحة الزمالك على خلفية الأزمة التي شهدتها الفترة الماضية بين اللاعب وناديه وأدت إلى عرضه للبيع وحرمانه من المشاركة مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية إعلان الزمالك قبل عدة أسابيع إيقاف أحمد فتوح رفقة كل من محمد صبحي ومصطفى الزناري وعرض الثلاثي للبيع بسبب الخروج من معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد في الدوري، وبعدها أعلن الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر بعد التحقيق معه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عود بعثة الأبيض إلى القاهرة، قادمة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

اقرأ أيضا.. هيجدد 3 مواسم.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع أحمد فتوح